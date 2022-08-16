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Мінінфраструктури відкрило окрему автобусну ділянку на пункті пропуску "Краківець"

краківець

На прикордонному пункті пропуску "Краківець Корчова" із вівторка запрацює автобусна ділянка.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Telegram.

"Попри війну та нестачу ресурсів нам вдалось завершити ці роботи. Всього через декілька годин весь пасажирський транспорт поїде окремою смугою. Зараз це один зі шляхів зменшення 10-20-кілометрових черг на кордонах", – зазначив він.

Крім того, Найєм заявив, що до кінця місяця міністерство працюватиме над зменшенням черг на кордоні з Румунією.

Як повідомлялося, у межах проєкту "Відкритий кордон" 20 червня було відкрито рух оновленим пунктом пропуску "Краківець – Корчова".

Автор: 

кордон (1151) Польща (2460) пункт пропуску (192)


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