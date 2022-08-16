Голова поліції Києва пропонує штрафувати порушників комендантської години

Очільник поліції Києва Іван Вигівський виступив за необхідність запровадження штрафів за порушення комендантської години.

Про це він повідомив в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"За порушення комендантської години хоча б штраф необхідно передбачити. І, можливо, є сенс прописати відповідальність за роботу будівництва під час сигналу повітряної тривоги. А поки що ці моменти на совісті людей тримаються і на повазі одне до одного", – зазначив Вигівський.

Також голова столичної поліції висловив думку щодо відповідальності за проведення масових заходів.

"У воєнний час заборонено проведення будь-яких акцій. Ми розуміємо, що деякі політичні сили під час війни можуть спекулювати на цьому і намагатися розхитувати ситуацію. Немає чіткої законодавчої норми щодо відповідальності за проведення масових заходів під час воєнного стану. Це треба вирішити на законодавчому рівні", – заявив він.

Як повідомлялося, у червні комендатура міста Києва посилила контроль за дотриманням комендантської години.