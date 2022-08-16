Мінцифри анонсувало бета-тестування англомовної версії документів та шерингу авто у "Дію"

Незабаром Міністерство цифрової трансформації запустить бета-тестування англомовної версії документів та шерингу авто в застосунку "Дія".

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.



Зокрема, у бета-тесті документів перевірятимуть, чи коректно документи відображаються англійською. А також чи правильно відображаються поля документів і чи коректно працює перемикання мови.



Також у міністерстві зазначили, що мають намір протестувати зупинену в лютому послугу шерингу авто ще раз, щоб переконатися, що вона працює коректно.



"З початку повномасштабного вторгнення Росії з міркувань безпеки ми відключили реєстри з необхідними документами для шерингу. Реєстри знову працюють. Так що ми хочемо знову зробити шеринг авто доступним в "Дії", – зазначили у Мінцифри.



У відомстві також повідомили, що кожен може взяти участь у бета-тесті нових послуг. Для тесту англомовної версії програми достатньо одного з документів: закордонний паспорт, посвідчення водія або техпаспорт.



У тесті шерингу авто має брати участь щонайменше дві особи – власник авто та належний користувач відповідно.



Із документів їм знадобляться паспорт у "Дії" – закордонний або ID-картка, для власника – техпаспорт транспортного засобу, на якого буде призначено належного користувача, для належного користувача – посвідчення водія відповідної категорії.