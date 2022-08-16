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IKEA вирішила ліквідувати російську "дочку"

ikea

Шведська мережа магазинів меблів та товарів для дому IKEA вирішила ліквідувати свою російську "дочку" ТОВ "Икеа Дом".

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Зазначається, що єдиний учасник ТОВ "Икеа Дом" – Ingka Holding Europe B.V – ухвалив рішення про ліквідацію компанії.

"Икеа Дом" керує магазинами ІКЕА у Росії. Ingka – холдингова структура IKEA.

Загалом IKEA має 26 магазинів та студій у 12 містах Росії.

Як повідомлялося, шведська компанія IKEA заявила, що продасть свої чотири заводи у Ленінградській, Кіровській та Новгородській областях.

На початку березня мережа IKEA оголосила про зупинення своєї роботи в Росії та Білорусі.

Автор: 

росія (14459) IKEA (19)


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