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Обсяги гривневих коштів українців у банках зростають, – Нацбанк

налоги,деньги,гривня,налоговый

У другому кварталі обсяги гривневих коштів фізичних осіб в українських банках збільшилися на 6,4% за рахунок коштів на вимогу, в іноземній валюті зменшилися на 3,5% в доларовому еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що кошти суб’єктів господарювання збільшилися за квартал на 4,3% у гривні та на 14,4% в іноземній валюті. Вага коштів клієнтів у банківському фондуванні за квартал зросла та перевищила 88%.

У Нацбанку додали, що з червня розпочалося зростання ставок за гривневими депозитами населення й бізнесу. Найстрімкіше подорожчали тримісячні депозити населення. Через суттєве збільшення кредитного ризику також зростала вартість гривневих позик суб’єктам господарювання.

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банки (7015) гроші (546) депозит (435) НБУ (9377)


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