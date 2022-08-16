Санкції Євросоюзу заборонили перевезення російського вугілля до будь-якої точки світу

Санкції Євросоюзу проти російського вугілля та деяких видів добрив, які набули чинності 10 серпня, поширюються не лише на його придбання, але й на транспортування до будь-якої точки світу.

Про це повідомила прессекретарка Єврокомісії Аріанна Подеста, передає Bloomberg.

Це обмеження стосується страхових та фінансових послуг, які надають компанії із Євросоюзу, незалежно від того, яке походження має логістична компанія. Тобто будь-яке постачання та купівля, яка передбачає перевезення російських вугілля та добрив, заборонена для компаній з ЄС.

"Заборона, що стосується вугілля та певних добрив, стосується як "купівлі", так і "перевезення" цих товарів, незалежно від кінцевого пункту призначення", – зазначила Подеста.



Зазначається, що страхова галузь Європи була здивована роз’ясненнями, які надійшли в день набуття чинності санкцій.



"Якщо ви є судновласником із ЄС і завантажили російське вугілля, яке прямує до третьої країни, що не входить до ЄС, це тепер є незаконною торгівлею", – сказав Майк Солтхаус, голова комітету із санкцій найбільшої міжнародної групи P&I Clubs (IGP&I), до якої входять клуби взаємного страхування морських перевезень.



Для страховиків це створило значні труднощі. Раніше галузь припускала, що заборона на перекази та послуги не застосовуватиметься до напрямків експорту за межі ЄС.

Відповідно до листа британського клубу, розісланим іншим учасникам, що входять до IGP&I, більшість із клубів потрапляють під юрисдикцію ЄС. "Усі клуби групи, зокрема зареєстровані за межами ЄС, спираються на програму страхування, яка сильно залежить від участі перестраховиків із ЄС", – йдеться у повідомленні.

Водночас є певні винятки: в ЄС дозволено ввезення певних квотованих обсягів низки російських добрив.