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ФАО допоможе Україні зберегти 4 мільйони тонн зерна

фао

Сільськогосподарська та продовольча організація ООН (ФАО) планує забезпечити зберігання в Україні понад 4 млн тонн зерна, що становить 25% від загальнонаціональної потреби.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що ФАО спільно з міністерством працюють над реалізацією Стратегії щодо підтримки зберігання зерна для вирішення поточного дефіциту зерносховищ в Україні. Мета стратегії полягає у наданні аграріям необхідного обладнання для зберігання зерна протягом 2022-2023 років.

Як додали в Мігагрополітики, це зміцнить продовольчу безпеку та захистить засоби до існування на побутовому та національному рівнях в Україні, а також забезпечить країни, що залежать від імпорту зерна, доступом до достатніх запасів зерна за прийнятною ціною.

"Спільно з Міністерством агрополітики ФАО впроваджує Стратегію щодо зберігання зернових, відповідно до якої ФАО планує забезпечити зберігання 4,07 млн тонн зерна, що становить 25% від загальнонаціональної потреби.

Ми вже завершили тендер і визначаємо потенційних постачальників для закупівлі рукавів для зберігання зернових із допоміжним обладнанням, а також модульних зерносховищ", – додав голова офісу ФАО в Україні Пʼєр Вотьє¸.

За його словами, однією з важливих вимог для отримання обладнання для тимчасового зберігання буде реєстрація в Державному аграрному реєстрі.

Автор: 

зерно (1886) Мінагрополітики (1381) сховище (57) ФАО (102)


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