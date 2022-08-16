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Ще п’ять суден з українським зерном вийшли із портів Одещини

зерно

Караван із п’яти балкерів з українськими кукурудзою та пшеницею вийшов 16 серпня з двох портів Одеської області.

Про це повідомляє Міністерство оборони Туреччини, передає Укрінформ.

"Із українських портів із вантажем кукурудзи і пшениці вийшло 5 суден, з них два – з порту "Південний" і три – з порту "Чорноморськ", – йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що сьогодні Спільний координаційний центр проінспектує чотири судна, які відправляться в напрямку українських портів.

Як повідомлялося, вранці 16 серпня судно Brave Commander із зерном для Африки залишило порт "Південний".

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зерно (1886) порт (1402) Туреччина (1120) експорт (3878)


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