Ще п’ять суден з українським зерном вийшли із портів Одещини

Караван із п’яти балкерів з українськими кукурудзою та пшеницею вийшов 16 серпня з двох портів Одеської області.

Про це повідомляє Міністерство оборони Туреччини, передає Укрінформ.

"Із українських портів із вантажем кукурудзи і пшениці вийшло 5 суден, з них два – з порту "Південний" і три – з порту "Чорноморськ", – йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що сьогодні Спільний координаційний центр проінспектує чотири судна, які відправляться в напрямку українських портів.

Як повідомлялося, вранці 16 серпня судно Brave Commander із зерном для Африки залишило порт "Південний".