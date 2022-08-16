Рада схвалила заборону на продаж феєрверків

Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів".

За прийняття відповідного законопроєкту №7438 у першому читанні проголосували 250 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Законопроєктом пропонується:

встановити заборону використання будь-яких феєрверків, зокрема салютів і петард, та проведення будь-яких заходів із використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин, крім феєрверків класу F1, що мають дуже низький рівень небезпеки та незначний рівень шуму (не більше 60 дБ). Їх можна буде використовувати під час встановлених законом святкових та неробочих днів, днів міст та інших свят відповідно до рішення місцевої ради та на спортивних змаганнях.

встановити, що при поводженні з тваринами не допускається "використання щодо тварин будь-яких піротехнічних виробів";

встановити вікове обмеження щодо купівлі піротехнічних виробів в залежності від класу таких виробів тощо.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що його ухвалення "буде сприяти укріпленню громадського порядку та безпеки, захисту населення від негативних наслідків використання піротехнічних виробів, посиленню боротьби з жорстоким поводженням з тваринами та наближенню українського права до права Європейського Союзу".