В уряді Росії назвали розбирання літаків на запчастини "світовою практикою"

Розбирання літаків на запчастини для ремонту інших лайнерів це не винахід російської авіації, а світова практика.

Про це заявив віце-прем'єр і голова Мінпромторгу РФ Денис Мантуров, повідомляє російський Forbes.

"Це світова практика для того, щоб забезпечити ритмічність обслуговування та експлуатації літаків: поки запчастина приходить, якщо є можливість використовувати – не хочу слово канібалізм, – але з іншого літального апарату, для того щоб забезпечити виконання оперативно рейсів, то така практика завжди мала місце", – заявив Мантуров.

Російські авіакомпанії, за словами віце-прем'єра, "просто звикли" використовувати іноземну техніку, яка виявилася недоступною через санкції.

"Звичайно, ніхто не припускав, що будуть прийняті ззовні рішення щодо заборони на використання іноземної продукції, яку так нам сильно пропонували, якщо не сказати слово "нав'язували" всі ці 30 років", – заявив чиновник.

Водночас Мантуров зазначив, що російські авіакомпанії знайшли спосіб та можливість продовжувати експлуатувати іноземні літаки.

"Сьогодні все йде у штатному режимі, постачаються запасні частини, забезпечуються регламенти та ремонти, у тому числі й нашими російськими експлуатантами, які мають на те відповідні ліцензії нашої авіаційної влади", – додав він.

Як повідомлялося, Мінтранс Росії заклав у стратегію розвитку російської авіагалузі до 2030 року зниження пасажиропотоку на тлі скорочення парку іноземних літаків внаслідок "канібалізації" наявного флоту через відсутність сертифікованих запчастин.

Загалом у Росії, за даними Мінтрансу, експлуатуються 1287 літаків (включаючи вантажні, приватні та державіацію), з них на 20 квітня у російському реєстрі зареєстровано 1140 суден. При цьому, йдеться у стратегії, "тільки 470 вироблено в Росії чи колишньому СРСР". На літаках іноземного виробництва та російському SSJ100, на якому зараз встановлені іноземні двигуни, агрегати та комплектуючі, перевозиться понад 90% пасажирів до РФ.

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Нагадаємо раніше РФ відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу. Для цього влада РФ також ухвалила спеціальне законодавство, побоюючись, що російські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти без повітряних суден світових виробників. При цьому, 78 літаків російських перевізників таки заарештували за кордоном.

Після вторгнення в Україну Велика Британія, США, Євросоюз та інші країни запровадили обмеження на польоти російських авіакомпаній. Євросоюз також ввів заборону на експорт до Росії товарів і технологій, що використовуються в авіаційній та космічній галузі, а також заборону на страхування та технічне обслуговування товарів, пов'язаних з цими галузями.

Після цього американський виробник авіаційної техніки Boeing тимчасово припинив технічне обслуговування та підтримку російських авіакомпаній та постачання їм запчастин. Такі ж обмеження запровадив європейський виробник Airbus.