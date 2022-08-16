Рада схвалила створення реєстру стратегічної екологічної оцінки

Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження відповідальності за порушення порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки".

За прийняття відповідного урядового законопроєкту №5159 у першому читанні проголосували 232 нардепи, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, наразі відсутня відповідальність за порушення чинного закону "Про стратегічну екологічну оцінку", через що відбувається системне його порушення. Тому ухвалення документа дасть змогу виправити цю ситуацію.

Зокрема, законопроєкт передбачає: