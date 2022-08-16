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Швейцарський виробник шоколаду Lindt йде з Росії

шоколад

Швейцарський виробник шоколаду Lindt&Sprungli вирішив остаточно піти з російського ринку.

Відповідну заяву оприлюднено на офіційному сайті компанії.

"Ми підтримуватимемо наших співробітників у Росії та діятимемо відповідно до місцевих норм", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, на початку березня Lindt&Sprungli вирішила тимчасово закрити свої магазини в РФ і призупинити постачання продукції на російський ринок.

В Росії Lindt мала 9 власних магазинів, продукція компанії також була представлена ​​у власному онлайн-магазині компанії та у торгових мережах.

За даними аналітичної системи "СПАРК-Інтерфакс", виторг ТОВ "Ліндт унд Шпрюнглі (Раша)" в 2020 році склав 2,68 млрд рублів, чистий збиток – 61 млн рублів.

Швейцарська Lindt&Spruengli AG – великий виробник преміального шоколаду. Компанія випускає продукцію на 11 фабриках у Європі та США.

Автор: 

росія (14469) шоколад (67)


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