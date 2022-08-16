Британія дозволила російським санкційним банкам отримувати платежі за постачання енергоресурсів до Монголії

Велика Британія дозволила здійснення на адресу російських "Сбєрбанку", "Газпромбанку", МКБ та "Росбанку" платежів, необхідних для постачання енергоресурсів до Монголії.

Генеральна ліцензія опублікована на сайті британського уряду та діє з 15 серпня 2022 року по 14 серпня 2023 року, передає Інтерфакс-Україна.

Ліцензія також поширюється на проведення операцій дочірніми структурами цих російських банків, включених до британського списку санкцій.

Росія є домінуючим постачальником нафтопродуктів до Монголії.

"Сбєрбанк" та низка підконтрольних йому компаній потрапили під блокуючі санкції США, країн ЄС, а також Канади, Японії та Великої Британії. Також ЄС у рамках шостого пакету санкцій відключив "Сбєрбанк" від міжнародної банківської системи платежів SWIFT.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів запровадити санкції проти російського "Газпромбанку" і відключити його від SWIFT, оскільки цей банк використовується одночасно для отримання плати за нафту і газ від країн ЄС та для виплат зарплат російським військовим, які ведуть війну в Україні.

"Газпромбанк" – один з із трьох найбільших російських банків. Проти нього були введені лише так звані секторальні санкції, які не мали суттєвого впливу на його операційну діяльність. На заході пояснюють це тим, що саме на його рахунки надходить оплата за російські енергоносії, від яких європейські країни досі залежні.