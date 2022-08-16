Кабмін звільнив соратника Микитася з посади президента "Укрбуду"
Кабінет міністрів звільнив Олександра Лятамбора з посади президента української державної будівельної корпорації "Укрбуд".
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
Олександр Лятамбор займав посаду президента "Укрбуду" з вересня 2017 року. До цього він був помічником на той час нардепа Максима Микитася, який фактично керував "Укрбудом".
З 2017 року НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії компанією "Укрбуд" Микитася.
Микитась отримав підозру у цій справі у жовтні 2019 року. Вирок у справі досі не винесено.
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