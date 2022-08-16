В Україні зареєстрували перше повідомлення про старт будівництва за спрощеною процедурою
Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) зареєструвала перше повідомлення про старт будівельних робіт за спрощеною процедурою на підставі схеми наміру забудови.
Про це йдеться в повідомленні ДІАМ.
Таке спрощення для будівництва індивідуальних садибних, садових, дачних будинків, господарських будівель та споруд було запроваджено постановою №722 на період воєнного стану та на рік після його припинення.
Так, якщо у замовника є земельна ділянка з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, достатньо звернутися до архітектора або інженера-проектувальника за схемою намірів забудови земельної ділянки, відомості про яку він вносить в електронну систему.
Після цього замовник може одразу подавати повідомлення про початок будівельних робіт. У повідомленні замість номера будівельного паспорта вказується номер схеми намірів забудови в електронній системі.
"Сподіваємось, дане нововведення прискорить темпи індивідуального будівництва та сприятиме якнайшвидшому відновленню населених пунктів, що постраждали внаслідок агресії РФ", – зазначили в ДІАМ.
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