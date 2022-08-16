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Українці задекларували в рамках "податкової амністії" активів на 4,3 мільярда

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Із початку кампанії одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб задекларовано 4,3 млрд грн. Сума задекларованого до сплати збору склала 257,1 млн грн.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

"Закликаємо громадян не зволікати та скористатись можливістю легалізувати активи, з яких станом на 1 січня 2022 року не були сплачені податки", – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, з 1 вересня 2021 року в Україні стартувала кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб, яка триватиме рік, до 1 вересня 2022 року.

Запровадження одноразового добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету передбачено у законі №1539-ІХ, ініційованому президентом Володимиром Зеленським.

Як говорив тоді Гетманцев, участь у податковій амністії дозволить уникнути складнощів під час перевірки законності походження коштів у майбутньому.

Автор: 

амністія (42) податки (2472) Державна податкова служба (384)


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