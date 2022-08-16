Українці подали вже 8 тисяч заявок на гранти "єРобота", – Шмигаль

Українці подали вже 8 тис. заявок на гранти за програмою "єРобота" на підтримку бізнесу

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 16 серпня, передає Інтерфакс-Україна.

"Продовжується реалізація програми "єРабота". Кількість поданих заявок досягла вже 8 тис.", – сказав Шмигаль.

Він наголосив, що саме середній бізнес є основою успішної української економіки.

Раніше Кабінет міністрів виділив Міністерству економіки 103,35 млн грн із резервного фонду держбюджету на нову бюджетну програму "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу".

Як повідомлялося, з 1 липня в Україні стартувала програма "єРобота".

Перша програма в межах "єРобота" – це гранти до 250 тис. грн на будь-який мікробізнес. Друга – гранти до 8 млн грн на розширення та створення підприємств у сфері переробки. Також в межах проєкту можна отримати гранти на висадку нових садів (до 400 тис. грн за 1 га), побудову нових теплиць (до 7 млн грн), стартапи в ІТ, навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.