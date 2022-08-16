"Укрпошта" випустить першу українську NFT-марку

"Укрпошта" планує випускати марки в NFT-форматі, гроші від яких будуть спрямовані на потреби Збройних Сил України.

Про це йдеться в повідомленні "Укрпошти".

Першою українською NFT-маркою стане марка, випущена в умовах воєнного стану, "Русскій воєнний корабль, іді…".

Оскільки за "Укрпоштою" законодавче не закріплене право випуску NFT-марок, національний поштовий оператор проведе конкурс на вибір партнера, який організує випуск, розміщення та продаж NFT. "Укрпошта" зі свого боку ліцензує права на випуск NFT-марки.

Взяти участь у конкурсі може будь-яка юридична особа та фізична особа суб’єкт господарювання. Конкурсні пропозиції необхідно надсилати на електронну адресу з позначкою "Конкурс" в термін до 29 серпня 2022 року.