"Укрпошта" випустить першу українську NFT-марку
"Укрпошта" планує випускати марки в NFT-форматі, гроші від яких будуть спрямовані на потреби Збройних Сил України.
Про це йдеться в повідомленні "Укрпошти".
Першою українською NFT-маркою стане марка, випущена в умовах воєнного стану, "Русскій воєнний корабль, іді…".
Оскільки за "Укрпоштою" законодавче не закріплене право випуску NFT-марок, національний поштовий оператор проведе конкурс на вибір партнера, який організує випуск, розміщення та продаж NFT. "Укрпошта" зі свого боку ліцензує права на випуск NFT-марки.
Взяти участь у конкурсі може будь-яка юридична особа та фізична особа суб’єкт господарювання. Конкурсні пропозиції необхідно надсилати на електронну адресу з позначкою "Конкурс" в термін до 29 серпня 2022 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль