У "Київ Цифровий" з’явилася можливість голосувати за електронні петиції

У застосунку "Київ Цифровий" з’явилася можливість голосувати за електронні петиції.

Про це повідомив заступник Київського міського голови Петро Оленич.

"Важливі новини. У "Київ Цифровий" тепер можна голосувати за електронні петиції", – написав Оленич.

Він зазначив, що це вже третій інструмент е-демократії в застосунку після голосування за проєкти громадського бюджету і дерусифікацію.

"Якщо петиція набере 6 тис. підписів, її розгляне Київська міська рада. Подати власну петицію можливо на порталі Київської міської ради", – додав Оленич.