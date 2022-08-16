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У "Київ Цифровий" з’явилася можливість голосувати за електронні петиції

київ,цифровий

У застосунку "Київ Цифровий" з’явилася можливість голосувати за електронні петиції.

Про це повідомив заступник Київського міського голови Петро Оленич.

"Важливі новини. У "Київ Цифровий" тепер можна голосувати за електронні петиції", – написав Оленич.

Він зазначив, що це вже третій інструмент е-демократії в застосунку після голосування за проєкти громадського бюджету і дерусифікацію.

"Якщо петиція набере 6 тис. підписів, її розгляне Київська міська рада. Подати власну петицію можливо на порталі Київської міської ради", – додав Оленич.

Автор: 

Київ (4718) петиція (28) додаток (301) електронні документи (324)


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