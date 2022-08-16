Кабмін запропонував скасувати 20% усіх дозвільних документів

Кабінет міністрів на своєму засіданні у вівторок, 16 серпня, схвалив законопроєкт, який передбачає скорочення п’ятої частини від усього Переліку документів дозвільного характеру.

Загалом проєктом закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)" передбачається скасування 17 дозволів, повідомляє Державна регуляторна служба.

"Це дозволить покращити умови ведення бізнесу, упорядкувати кількість документів дозвільного характеру шляхом скасування дозвільних документів (об’єктів, на які вони видаються), що не актуальні, дублюються та які не містять ризиків (загроз) для життя громадян, охорона навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави", – йдеться у повідомленні.