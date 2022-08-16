БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
283 2

Кабмін запропонував скасувати 20% усіх дозвільних документів

кабмин

Кабінет міністрів на своєму засіданні у вівторок, 16 серпня, схвалив законопроєкт, який передбачає скорочення п’ятої частини від усього Переліку документів дозвільного характеру.

Загалом проєктом закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)" передбачається скасування 17 дозволів, повідомляє Державна регуляторна служба.

"Це дозволить покращити умови ведення бізнесу, упорядкувати кількість документів дозвільного характеру шляхом скасування дозвільних документів (об’єктів, на які вони видаються), що не актуальні, дублюються та які не містять ризиків (загроз) для життя громадян, охорона навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави", – йдеться у повідомленні.

Автор: 

законопроєкт (1688) Кабмін (7814) ліцензія (757) Держрегуляторна служба (11)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звільніть поліцію, що захищає злочинців, суддів, що переслідують громадян з метою знищення нації. Чи дозвольте громадянам це зробити.
показати весь коментар
16.08.2022 21:33 Відповісти
Скасувати потрібно 80 % дозвільних доків
показати весь коментар
16.08.2022 23:08 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 