Українці подали понад 250 тисяч заявок про пошкоджене російськими військами майно

З початку повномасштабної війни українці подали до "Дії" понад 253 тис. заявок про пошкоджене майно.

Про це повідомила голова фракції "Слуга народу" Олена Шуляк.

"У "Дії" можна буде повідомляти про пошкоджене рашистами майно, яке руйнували починаючи з 19 лютого 2014 року. На сьогодні з початку повномасштабної війни в Дію подали вже 253 257 заявок, загальна площа руйнувань та пошкоджень – 17 428 029 кв. м", – написала Шуляк.

Вона додала, що уряд поширив дію порядку подання інформаційного повідомлення про об’єкти які зруйновані чи пошкоджені рашистами ще до початку повномасштабної війни в Україні. Так, реєстр відтепер матиме інформацію про майно з 19 лютого 2014 року (початок тимчасової окупації), до 24 лютого 2022 року (введення воєнного стану) та з 24 лютого 2022 року (день введення воєнного стану).