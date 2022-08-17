Вкладники збанкрутілого "Мегабанку" Суботіна отримали більше 3 мільярдів гарантованого відшкодування

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам збанкрутілого "Мегабанку" понад 3,1 млрд грн гарантованого відшкодування, що становить 77% від загальної суми, призначеної до виплат.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Там нагадали, що вкладники банку, завдяки дії норми закону про повне відшкодування вкладів на період воєнного стану, отримують свої кошти у повному обсязі – у розмірі суми вкладу та відсотків, нарахованих станом на кінець дня 2 червня 2022 року.

Виплата гарантованого відшкодування вкладникам "Мегабанку" розпочалася 21 червня 2022 року. На сьогодні Фонд здійснює виплату відшкодування за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення та за договорами банківського рахунку.

"Загалом, за період дії воєнного стану, Фонд виплатив вкладникам банків, що виводяться з ринку, майже 3,9 млрд грн. При цьому понад 30% цієї суми було отримано вкладниками віддалено – не відвідуючи відділення банків-агентів. Нагадаю, можливість отримувати гарантовані виплати від Фонду віддалено вкладники банків, що виводяться з ринку, отримали з 18 квітня 2022 року. На сьогодні цю можливість надають чотири банки-агенти: "Приватбанк", "Укргазбанк", банк "Південний" та ПУМБ", – сказала заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Наталія Рудуха.

Нагадаємо, 2 червня Нацбанк ухвалив рішення віднести "Мегабанк" до категорії неплатоспроможних, а 21 липня вирішив ліквідувати банк.

В Нацбанку зазначали, що проблеми в діяльності "Мегабанку" не були спричинені запровадженням воєнного стану, а почалися задовго до початку війни. Зокрема, банк було віднесено до категорії проблемних ще 3 лютого через суттєві порушення нормативно-правових актів НБУ в частині оцінки кредитного ризику, систематичне кредитування пов’язаних осіб, значний обсяг непрофільних активів на балансі, невиконання плану докапіталізації/реструктуризації за результатами стрес-тесту 2021 року.

Можливу суму виплат гарантованої суми вкладникам банку станом на 21 травня Нацбанк оцінює у 4,4 млрд грн. Водночас, за даними Нацбанку, державна компанія "Укренергомашини" на рахунках оголошеного неплатоспроможним "Мегабанку" тримала 1,4 млрд грн.

"Мегабанк" (раніше – банк "Добродій") заснований у 1990 році. Його акціонерами є багаторічний глава "Турбоатому" (зараз – АТ "Укренергомашини") Віктор Суботін (пряма та опосередкована участь 60,89% статутного капіталу), Європейський банк реконструкції та розвитку – 15%; KfW – 15 %, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) – 6,02%.