"Укргідроенерго" оцінило збитки від війни у понад 1 мільярд

Держкомпанія "Укргідроенерго" планує в жовтні подати позов проти РФ до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо відшкодування збитків, сума яких перевищує 1 млрд грн.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Сирота, передає Forbes.

За його словами, компанія має два пошкоджених активи. Це втрата двох агрегатів на Каховській ГЕС, а також руйнування недобудованої вітроелектростанції на острові Зміїний. Там був побудований на 80% вітряк, а також акумулятор і генератор.

"Зараз не можу сказати точну суму збитків, але точно більше 1 млрд грн", – каже Сирота в інтерв’ю виданню.

Він додав, що оцінка збитків, завданих компанії Росією, має завершитись протягом двох місяців.

"Укргідроенерго" – найбільша гідрогенерувальна компанія України, до складу якої входять десять станцій на річках Дніпро та Дністер. Одна зі станцій компанії – Каховська ГЕС – була окупована Росією в перші дні війни. Всього на окупованих територіях України знаходиться 35% української генерації електроенергії, за даними Міністерства енергетики.