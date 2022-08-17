Постачання бюджетних смартфонів до Росії впало на 60%

У Росію в першому півріччі ввезли 2,7 млн бюджетних смартфонів (вартістю нижче 10 тис. рублів), що на 56% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це свідчить звіт аналітичного центру холдингу GS Group, передає "Комерсант".



Водночас поставки смартфонів вартістю від 10 тис. до 30 тис. рублів скоротилися на 24%, а імпорт дорогих пристроїв впав на 38%. Загалом у першому півріччі до РФ було поставлено 9,9 млн смартфонів, що на 38% менше, ніж торік.



На думку аналітиків GS Group, імпорт недорогих смартфонів зменшився через вихід з російського ринку Samsung (на нього припадала третина сегменту) і скорочення майже вдвічі поставок китайських Xiaomi та Realme.



Джерело видання в одному з ретейлерів відзначило, що пристрої, які раніше коштували 10 тис. рублів, зараз продаються за 15 тис. рублів через подорожчання комплектуючих та глобальний дефіцит чіпів.

Також аналітики підкреслюють, що в Росії бюджетні смартфони подорожчали приблизно на 50% через курс рубля та логістичні обмеження.