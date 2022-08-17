Влада Німеччини спростувала повідомлення про відстрочку закриття АЕС

Уряд Німеччини спростував повідомлення ЗМІ про те, що він вирішив відкласти закриття своїх останніх трьох атомних електростанцій, заявивши, що ухвалить остаточне рішення, коли отримає результати стрес-тестів, які ще тривають.

Про це повідомляє Reuters.

АЕС мають бути закриті до кінця року відповідно до законодавства, запровадженого урядом ексканцлерки Ангели Меркель після аварії на АЕС "Фукусіма" в Японії в 2011 році.

Але в Німеччині точаться дебати щодо того, чи варто продовжувати їх роботу, враховуючи можливу енергетичну кризу цієї зими після скорочення поставок російського газу.

Станції, якими керують E.ON, RWE та EnBW, виробляють близько 6% електроенергії в країні.

Раніше, посилаючись на неназваних чиновників, The Wall Street Journal повідомило, що німецький уряд вирішив продовжити роботу АЕС після кінця цього року.

Раніше повідомлялося, що Німеччина відновлює роботу 16 неактивних електростанцій на вугіллі та нафті та продовжить термін експлуатації ще 11 на викопному паливі, попри попередні плани знизити викиди вуглецю на національному рівні.