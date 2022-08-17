Українські стартапи демонструють стійкість та продовжують бізнес попри війну, – Мінцифри

Попри війну, українські стартапи продемонстрували стійкість та продовжують вести свій бізнес.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри з огляду на результати дослідження "Три місяці на війні: голос українських стартапів".

Зазначається, що нещодавно Мінцифри спільно з партнерами запустило онлайн-опитування для аналізу результатів діяльності українських стартапів під час війни та пошуку ефективних способів підтримки індустрії.

Компанії аналізували за такими сферами: релокейт стартапів і команд, їхнє фінансове становище, вплив на розвиток галузі та ринку, отримання підтримки після початку війни, короткотермінові та довготермінові плани.

Відповідно до результатів дослідження, деякі українські стартапи переїхали, але переважна більшість залишили принаймні частину своєї діяльності або команди в Україні. Крім того, ті стартапи, які не переїхали, наразі не планують цього робити. Більш ніж половина продовжує свою діяльність виключно з України.

Щонайменше один із десяти нових співробітників був змушений залишити свою компанію від початку російського вторгнення. Однак не всі стартапи зазнали скорочення команди. Понад чотири з десяти стартапів не відчули жодних змін.

Дев'ять із десяти стартапів підтверджують, що їм потрібна фінансова підтримка для продовження діяльності та/або розширення.

Більшість опитаних зазначили, що очікують розширення своєї діяльності в короткотерміновій перспективі. Лише 4% стартапів вважають, що їхня діяльність може бути скорочена.

Проєкт реалізується TechUkraine у партнерстві з Українським фондом стартапів, Міністерством цифрової трансформації, Emerging Europe, Tech Emerging Europe Advocates, Global Tech Ambassadors та TA Ventures.