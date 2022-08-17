Інфляція у Великій Британії перевищила 10% вперше за останні 40 років

Споживчі ціни у Великій Британії в липні підскочили на 10,1% у річному вираженні проти червневого показника у 9,4%, коли інфляція оновила 40-річний рекорд.

Про це свідчать дані Національного статистичного управління (ONS) країни, передає Інтерфакс-Україна.



Аналітики, опитані Bloomberg, в середньому очікували на збільшення споживчих цін у країні минулого місяця на 9,8%.



Споживчі ціни зросли на 0,6% щодо попереднього місяця після зростання на 0,8% у червні.



Зростання інфляційного тиску у Великій Британії переважно пов'язане з підвищенням цін на харчі, зазначають у ONS. Згідно з даними управління, востаннє такий високий рівень інфляції в країні був зафіксований у лютому 1982 року. Тоді інфляція в січні досягла піку майже 11% і опустилася до 6,5% до грудня.



Ціни без урахування продуктів харчування, алкоголю, тютюну та енергоносіїв (базова інфляція, CPI Core) у липні підвищилися на 6,2% у річному вираженні та на 0,3% щодо попереднього місяця. У червні їх підйом становив відповідно 5,8% та 0,4%.



Роздрібні ціни (індекс RPI) злетіли на 12,3% після зростання на 11,8% місяцем раніше. Саме індекс RPI використовується британськими роботодавцями під час проведення переговорів про зарплату.

Порівняно з попереднім місяцем індекс RPI збільшився на 0,9%, як і в червні.