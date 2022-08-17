Аграрії отримали пільгових кредитів з початку року на 55 мільярдів

Із 1 червня 11 389 аграріїв залучили 16,5 млрд грн кредитів. Загалом із початку року виробники сільгосппродукції отримали в межах програми "Доступні кредити 5-7-9" 55,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства агарної політики та продовольства.

Лідерами за обсягами кредитування за цей період є Вінницька (2,6 млрд грн), Київська (2,5 млрд грн), Чернігівська (1,6 млрд грн), Хмельницька (1,17 млрд грн) та Сумська (1 млрд грн) області.

"Незважаючи на зростання облікової ставки НБУ до 25 %, банки продовжують видавати кредити аграріям на вигідних пільгових умовах, у тому числі під портфельні гарантії, коли сільгоспвиробнику потрібно покрити заставою лише 20 % від суми кредиту, а решту 80% банку гарантує держава", – прокоментував перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

У міністерстві нагадали, що з 1 червня приймання заявок на кредитування в рамках програми доступних кредитів відбувається за звичною формулою "5-7-9".

Загалом програма дозволяє стартапам та бізнесам отримати від 100 тис. до 50 млн грн на строк до п’яти років. Відсотки сягають від 0% до 9% залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва. Агробізнесу банки, як правило, пропонують спеціальні умови графіку погашення кредиту.