У "Дії" з’являться посвідки на проживання, видані після 2018 року

У застосунку "Дія" відображатимуться посвідки на тимчасове або постійне проживання, видані після 2018 року.

Про це сказав керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік під час брифінгу, передає Укрінформ.

"Що стосується посвідок на тимчасове або постійне проживання, умова така: мають бути посвідки після 2018 року, які є вже біометричними", – розповів Банік.

Він зазначив, що іноземці, які мають посвідки, зможуть користуватися всіма послугами, доступними в "Дії".

Раніше повідомлялося, що Мінцифри анонсувало бета-тестування англомовної версії документів та шерингу авто у "Дію".