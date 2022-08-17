"Укрсиббанк" відзвітував про зростання прибутку з початку року на 59%

"Укрсиббанк" за січень-липень 2022 року задекларував прибуток 1,07 млрд грн (за цей самий період минулого року 674,8 млн грн).

Як повідомляється, за липень банк відзвітував про прибуток 350,5 млн грн, передає Finbalance.

Зазначається, що за червень був прибуток 374,5 млн грн, за травень – 404,4 млн грн, за квітень – 63,8 млн грн після збитку 507,8 млн грн у березні та прибутків у лютому й січні на рівні відповідно 175,3 млн грн і 213,9 млн грн).

Як повідомлялося, за підсумками роботи у 2021 році "Укрсиббанк" отримав 1,48 млрд грн прибутку.

"УкрСиббанк" заснований у 1990 році. Його акціонерами є BNP Paribas S.A (Франція), який володіє 60% статутного капіталу банку та Європейський банк реконструкції та розвитку – 40%.