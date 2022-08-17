Українці очікують зростання безробіття та інфляції, – дослідження

Індекс споживчих настроїв (ІСН) українців у липні покращився на 1,1 п. до 73,2 п. за 200-бальною шкалою.

Про це свідчить дослідження агентства Info Sapiens, передає Інтерфакс-Україна.

"Основні індекси стабілізувалися в липні та статистично незначно змінилися порівняно з червнем 2022 року. Індекс поточного стану значно сповільнив темпи падіння, а індекс економічних очікувань навіть показав тенденцію до зростання. Водночас погіршуються очікування безробіття, інфляції та девальвації", – сказано в повідомленні агентства.

Згідно з дослідженням, індекс поточного стану скоротився на 1,1 – до 37,2 п. Зокрема, індекс поточного особистого матеріального становища минулого місяця просів на 2,9 п. – до 30,7 п., тоді як індекс доречності великих покупок виріс на 0,8 п. – до 43,8 п.

Окрім цього, індекс економічних очікувань (ІЕО) у липні зріс на 2,5 п. – до 97,2 п. Зокрема, індекс очікуваного розвитку економіки країни у найближчий рік зріс на 2,2 п. – до 79 п., тоді як на найближчі п'ять років скоротився на 2,5 п. – до 133,9 п.

Як повідомляється, індекс очікуваних змін особистого матеріального становища зріс на 7,7 в. – до 78,8 в.

У звіті Info Sapiens також зазначається, що липневий показник індексу очікуваної динаміки безробіття в Україні зріс (погіршився, – ред.) на 3,7 п., – до 146,4 п., а індекс інфляційних очікувань – на 0,6 п., до 183 п.

Водночас очікування українців щодо курсу гривні протягом найближчих трьох місяців погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 5,4 п. – до 157,5 п.

Дослідження споживчих настроїв проводиться методом опитування 1 тис. осіб від 16 років за репрезентативною вибіркою за статтю, віком, розміром населеного пункту. Статистичне відхилення вбирається у 3,1%. Дослідження проводиться з червня 2000 року: раніше його проводила GfK Ukraine, а з 2019 року – Info Sapiens.