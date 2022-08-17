Кабмін розширив повноваження Інспекції енергетичного нагляду напередодні опалювального сезону

Кабінет міністрів розширив повноваження Державної інспекції енергетичного нагляду, залучивши її представників до роботи комісій щодо підтвердження готовності суб’єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період.

Відповідні зміни передбачено постановою уряду №899 від 12 серпня, повідомляє пресслужба Держенергонагляду.

Згідно із повідомленням, перевірка готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період повинна бути завершена у термін не пізніше 15 листопада поточного року.

Крім того, внесеними постановою змінами передбачено подання до НКРЕКП висновків щодо пріоритетності технічних рішень для розвитку систем розподілу, передбачених проектами інвестиційних програм операторів систем розподілу (ОСР).

Окремим пунктом затвердженої Урядом постанови Держенергонагляду надано право залучення науковців, фахівців, експертів, працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, зокрема під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), як третіх осіб.