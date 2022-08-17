Заробітчани переказали в Україну за пів року $6,5 мільярда, – НБУ

Обсяги приватних грошових переказів у першому півріччі 2022 року зменшилися на 6,2%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, та становили $6,46 млрд.

Про це свідчать попередні дані Національного банку України (НБУ).

При цьому у травні та червні обсяги грошових переказів перевищували показники за аналогічні місяці минулого року після зменшення у березні та квітні.

Водночас обсяги заробітної плати, яку українці отримують із-за кордону, скоротилися за пів року на 23% – до $1,52 млрд. Обсяги інших приватних переказів, що надійшли через офіційні канали, зросли на 2% – до $1,93 млрд.

За даними НБУ, загалом офіційними каналами надіслано $3,45 млрд, що на 11% менше, ніж у першому півріччі минулого року, тоді як потік через неформальні канали залишився на рівні минулого року.

Як повідомлялося, за даними НБУ, обсяг приватних грошових переказів в Україну з-за кордону у 2021 році склав $15,03 млрд, що на 25,4% або на $3,05 млрд більше показника за 2020 рік ($11,98 млрд) і стало рекордним показником.

В тому числі офіційними каналами в Україну надійшли приватні перекази на $8,14 млрд (у 2020 році – $7,41 млрд), а неформальними – на $6,89 млрд (у 2020 році – $4,57 млрд).