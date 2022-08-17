БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Заробітчани переказали в Україну за пів року $6,5 мільярда, – НБУ

Обсяги приватних грошових переказів у першому півріччі 2022 року зменшилися на 6,2%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, та становили $6,46 млрд.

Про це свідчать попередні дані Національного банку України (НБУ).

При цьому у травні та червні обсяги грошових переказів перевищували показники за аналогічні місяці минулого року після зменшення у березні та квітні.

Водночас обсяги заробітної плати, яку українці отримують із-за кордону, скоротилися за пів року на 23% – до $1,52 млрд. Обсяги інших приватних переказів, що надійшли через офіційні канали, зросли на 2% – до $1,93 млрд.

За даними НБУ, загалом офіційними каналами надіслано $3,45 млрд, що на 11% менше, ніж у першому півріччі минулого року, тоді як потік через неформальні канали залишився на рівні минулого року.

Як повідомлялося, за даними НБУ, обсяг приватних грошових переказів в Україну з-за кордону у 2021 році склав $15,03 млрд, що на 25,4% або на $3,05 млрд більше показника за 2020 рік ($11,98 млрд) і стало рекордним показником.

В тому числі офіційними каналами в Україну надійшли приватні перекази на $8,14 млрд (у 2020 році – $7,41 млрд), а неформальними – на $6,89 млрд (у 2020 році – $4,57 млрд).

А перерахували б значно більше, якби дибіли у владі дозволили чоловікам виїздити за кордон. А так сидять хлопці дома без копійки і роботи, наче вязні у своїй ж країні.
показати весь коментар
17.08.2022 17:42 Відповісти
Чому одних силоміць мобілізують, а інші можуть відкосити поїхавши на заробітки?
показати весь коментар
17.08.2022 20:57 Відповісти
чому одним можна бути за кордоном, а іншим ні? Це люди різних сортів?
показати весь коментар
17.08.2022 21:05 Відповісти
Тобто ти хочеш сказати, що ті хто зараз у ЗСУ - лошари?
показати весь коментар
17.08.2022 21:09 Відповісти
Де я таке казав? Я запитав, чому одні за кордоном і їм можна, а інші сидять зачинені без роботи в Україні. От хто справжні лошари. В ЗСУ хай наберуть мільйон. Більше держава не потягне. А решта хай з голоду пухнуть. А... є ще казочка, що вукраїніроботиповно
показати весь коментар
17.08.2022 22:15 Відповісти
А я тобі казав, чому одних як рабів погнали у армію гнити під снарядами в окопах, а інші можуть зєбатися від мобілізації заявивши, шо вони гастербайтери і у них діла у польщах? Не має чим годувати сім'ю - іди в армію! Не беруть в армію - лізь через паркан на кордоні - 100% заберуть на підставі ухиляння від мобілізації.
показати весь коментар
17.08.2022 22:41 Відповісти
Для бовдурів пояснюю! Наприклад моряки і льотчики завжди працювали за кордоном!!! Може ти, горлопан, будеш кормити їх сім'ї і відбудовувати зруйноване? А сидіти в Україні без роботи, якої нема, від слово зовсім і на щось чекати якось боляче..А вони змогли якусь копійчину на Армію перекинуть!!!!
показати весь коментар
18.08.2022 11:11 Відповісти
Суки, як же ж ви *******!!!! Ви, курва, найпродуктивніший прошарок людей, працюючих за кордоном оцього дурдому і шапіто, даючих валютний влив у державу, дотепер **** заробітчанами називаєте? Нє, направду... цензор то став як якась дешева лахудра- Юрєц , як власник, напевно теж... Я розумію, що багато кому Україна стала золотою жилою на злодійсько- депутатських грошах тому ми при своїй ніби державі ,котру підтримуємо часом крутіше,ніж міжнародні фінансові організації, причім добровільно , називаємося до цих пір "заробітчанами"... Не соромно вам, кровопивцям,га?
показати весь коментар
17.08.2022 21:51 Відповісти
ну інвесторами їх зелена шобла точно не буде називати. Бо люди контролюють свої гроші. І долипких zе лап нічого не прилипне
показати весь коментар
17.08.2022 22:17 Відповісти
А хто вони? Не заробітчани? А хто????
показати весь коментар
17.08.2022 22:45 Відповісти
Заробітчанам потрібно залишати гроші собі і влаштовуватись жити за кордоном, а не хрінью займатись
показати весь коментар
17.08.2022 23:37 Відповісти
Ці імбіцили обрали нам клоуна презедентом три роки тому, тепер на наступних виборах вони знову захочуть поржати. Я вже давно кажу, що ті хто живе/працює за кордоном мають бути позбавлені права голосувати на українських виборах.
показати весь коментар
18.08.2022 09:20 Відповісти
Чи можете навести статистику, що ті, хто живуть за кордоном, голосували переважно за зеклована?
Дякую.
показати весь коментар
18.08.2022 12:03 Відповісти
цю владу обрали iдiоти якi дивлятся тб а за кордоном зазвичай працюють розумнi люди бо iмбiцiли зеленi там не потрiбнi
показати весь коментар
18.08.2022 12:05 Відповісти

