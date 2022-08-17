"Молдовагаз" знову просить допомоги уряду для оплати російського газу
Компанія "Молдовагаз" звернулася до уряду Молдови за прямою державною допомогою, щоб отримати можливість оплатити "Газпрому" газ, який він поставляє.
Про це повідомив голова правління компанії Вадим Чебан, передає Інтерфакс-Україна.
"АТ "Молдовагаз" змушене вкотре просити підтримки уряду у вигляді прямої державної допомоги, або оплати історичних боргів АТ "Термоелектрика" (держпідприємство, виробник електроенергії, – ред.) для покриття касового розриву, який буде сформований у серпні-вересні, з метою повного покриття вартості природного газу, імпортованого від основного постачальника ("Газпрому", – ред.)", – зазначив Чебан.
Він додав, що рішення Національного агентства з регулювання в енергетиці (ANRE) від 4 серпня (про підвищення тарифів на газ – ред.) не дозволяє "Молдовагазу" виконати контрактні зобов'язання. За словами Чебана, це ставить під сумнів безперебійне постачання природного газу.
"У січні-липні тарифні відхилення склали 954 млн леїв. У серпні вони досягнуть близько 409 млн, а у вересні – близько 623 млн леїв. Дані відхилення близько 2 млрд леїв ($105 млн, – ред.) неминуче повинні бути включені до тарифу на газ для кінцевих споживачів. Затримка контрактних платежів веде до зростання заборгованості перед постачальником, яка на сьогоднішній день і так є дуже великою, що негативно позначається на відносинах між постачальником газу та АТ "Молдовагаз", – наголосив Чебан.
Він підтвердив, що вже звернувся до "Газпрому" із проханням "відстрочити до кінця четвертого кварталу термін оплати авансових платежів за серпень-вересень", але досі не отримав відповіді.
Як повідомлялося раніше, уряд Молдови надав "Молдовагазу" відстрочку з виплат до бюджету, у тому числі ПДВ за літній період – до 30 вересня 2022 року.
"Молдовагаз" та "Газпром" підписали п'ятирічний контракт на постачання газу, який набув чинності з 1 листопада 2021 року. Згідно з договором, "Молдовагаз" зобов'язаний до 20 числа кожного місяця сплатити газ за попередній місяць та зробити авансовий платіж за поточний місяць. За час дії договору "Газпром" вже двічі погрожував призупинити постачання у разі затримки платежів.
Згідно з затвердженою в договорі формулою розрахунку ціни за газ, ціна для Молдови у листопаді 2021 року становила $450 за 1 тис. кубометрів, у грудні - $550, у січні 2022 року – $647, у лютому – $564, у березні – $547, у квітні – $1 193, у травні – $920, у червні – $880, у липні – $980.
На початку серпня ANRE збільшило тариф на газ для споживачів з 18,62 лей до 23 лей за кубометр, включно з ПДВ. Відповідно до затвердженої законодавством методології, агентство виходило із середньої закупівельної ціни у 2022 році – $899 за 1 тис. кубометрів. При цьому ціна газу від "Газпрому" у серпні становить $1 458, а згідно з прогнозами на вересень – $1 692 за 1 тис. кубометрів.
Офіційний курс на 17 серпня – 19,23 лея/$1.
