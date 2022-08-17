Фонд гарантування поверне 277 мільйонів юрособам-вкладникам "дочки" російського "Сбербанку"

Управління та реалізація активів "Міжнародного резервного банку" ("МР Банк", колишній "Сбербанк") дозволили Фонду гарантування вкладів акумулювати на рахунках банку суму, достатню для задоволення вимог кредиторів шостої черги та початку розрахунку із кредиторами сьомої черги банку.

Відповідне рішення №602 було прийнято виконавчою дирекцією Фонду 15 серпня 2022 року.

Так, рішенням виконавчої дирекції Фонду погоджено початок задоволення вимог кредиторів сьомої черги – юридичних осіб-клієнтів банку, які не є пов’язаними з банком особами.

Загалом на задоволення вимог 54 986 кредиторів сьомої черги буде спрямовано 277,1 млн грн, що складає 10% від загальної суми сьомої черги.

Також, відповідно до прийнятого рішення, одночасно погоджено задоволення в повному обсязі вимог кредиторів шостої черги "МР Банку" (фізосіб, які не є пов’язаними особами банку, платежі яких або платежі на ім’я яких заблоковано). Загалом 100 кредиторам буде перераховано майже 2,4 млн грн. Таким чином вимоги кредиторів шостої черги будуть задоволені на100%.

Як зазначається, задоволення вимог кредиторів здійснюється в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів.

У зв'язку з цим Фонд звертає увагу кредиторів "МР Банку", включених до шостої та сьомої черги, на необхідність подати до банку заяви із банківськими реквізитами для задоволення кредиторських вимог. У разі якщо відповідні заяви з реквізитами були подані кредиторами раніше й реквізити з того часу не змінились, повторно подавати таку заяву непотрібно.

Як повідомлялося, 25 лютого Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Росії: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".