У Кабміні заявили про подолання дефіциту пального

В Україні подолано дефіцит пального, який був на початку літа.

Про це заявив заступник міністра економіки Денис Кудін в ефірі телемарафону, передає Кореспондент.

"Сьогодні можна впевнено говорити, що ту тимчасову ситуацію з дефіцитом пального, яку ми мали на початку літа, сьогодні подолано. У країні достатня кількість бензину та дизеля", – сказав Кудін.

За його словами, завдяки достатній пропозиції пального на ринку ціни йдуть униз. На їхнє зниження, за словами Кудіна, також впливає зниження цін на нафту.

Заступник міністра висловив сподівання, що побоювання щодо зростання ціни на пальне через повернення акцизу не виправдаються.

"Ми не очікуємо підвищення цін на пальне через цю ініціативу", – сказав він.

Як повідомлялося, Верховна Рада відмовилась розглядати законопроєкт про підвищення ставки акцизу для всіх видів пального (бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан) із запроваджених у березні на час воєнного стану 0 євро до 100 євро за 1000 літрів.

До того Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування на пальне.