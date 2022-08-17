ДБР провело обшуки у міськраді Вінниці

Державне бюро розслідувань (ДБР) провело обшуки у службових приміщеннях Вінницької міської ради та в її окремих департаментах у справі про законність будівництва низки об’єктів.

Як повідомляє пресслужба ДБР, правоохоронці перевіряють схему незаконного збагачення посадовими особами Державної інспекції архітектури та містобудування та чиновників міськради на угодах з будівництвом у Вінниці.

За даними слідства, йдеться про будівництво 25 об'єктів нерухомості житлового та комерційного призначення у Вінниці з 2018 року.

"Встановлено, що дозвільну документацію та погодження на будівництво цих приміщень працівники Державної інспекції архітектури та містобудування, а також низка чиновників департаментів міської ради видавали протиправно. Зокрема, всупереч вимогам законодавства дозволи на будівництво видавалися в межах рекреаційних, санітарно-захисних зон та прибережних смуг", – зазначається у повідомленні.

За даними ДБР, місцеві чиновники протиправно вилучали землі із фонду територіальної громади, у тому числі робили це за заниженими цінами, що завдало шкоди державним інтересам.

"Досудове розслідування триває. Буде проведено перевірку вилученої документації та вирішено питання щодо повідомлення певним особам про підозри. Попередня кваліфікація правопорушення: зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ст. 36)", – уточнюється у повідомленні.