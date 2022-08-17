БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
АМКУ оштрафував "Київтранспарксервіс" за завищені вдвічі тарифи на паркування

Антимонопольний комітет України встановив, що КП "Київтранспарксервіс" скористалося монопольним становищем під час формування розрахунку вартості послуг із паркування на своїх майданчиках, а Київська міська державна адміністрація, яка своїм розпорядженням затвердила тарифи, легітимізувала це порушення.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

Так, виконавчий орган Київського міської ради (Київської міської державної адміністрації) та "Київтранспарксервіс" визнано порушниками законодавства про захист економічної конкуренції. 

Відповідно до матеріалів справи №138/60/146-рп/к.21, КП "Київтранспарксервіс" з березня 2021 по січень 2022 мало монопольне становище на ринку надання послуг з користування відведеними майданчиками для платного паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах Києва, які використовуються підприємством для надання послуг.

До планової калькуляції вартості своїх послуг комунальне підприємство внесло статті витрат: "облаштування паркувального майданчика заїзними кишенями" та "обов’язкові платежі 60%".

Однак, у відповідності до "Порядку формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів", усі паркувальні майданчики "Київтранспарксервісу" мають облаштовуватись за рахунок комунального підприємства, у разі затвердження Київською міською радою відповідної інвестиційної програми.

Розрахунки "Київтранспарксервіс" надав до КМДА. На їх підставі було затверджено новий тариф на паркування у столиці. Запровадження цього рішення збільшило вартість послуги з паркування у столиці на 60-82,3%.

За результатами розгляду справи Тимчасова адміністративна колегія АМКУ 17 серпня 2022 року зобов’язала "Київтранспарксервіс" та КМДА у двомісячний строк припинити порушення.

Додатково на комунальне підприємство "Київтранспарксервіс" накладено штраф у розмірі 1,48 млн грн.

Зазначається, що це не перше порушення КП "Київтранспарксервіс". У липні 2021 року АМКУ наклав на це підприємство штраф у розмірі 2,6 млн. грн. Було встановлено, що КП "Київтранспарксервіс" вимагало з переможців електронних аукціонів за право розміщення/облаштування паркувальних майданчиків сплатити додатковий платіжта стягувало штрафи за відмову від укладання договору чи підписання актів приймання-передачі. Підприємство досі не сплатило штраф за це порушення та оскаржує рішення АМКУ у судах. Господарський суд Києва підтримав позицію АМКУ.

паркування (161) Антимонопольний комітет (1478) штраф (1154)
