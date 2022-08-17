АМКУ оштрафував "Київтранспарксервіс" за завищені вдвічі тарифи на паркування

Антимонопольний комітет України встановив, що КП "Київтранспарксервіс" скористалося монопольним становищем під час формування розрахунку вартості послуг із паркування на своїх майданчиках, а Київська міська державна адміністрація, яка своїм розпорядженням затвердила тарифи, легітимізувала це порушення.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

Так, виконавчий орган Київського міської ради (Київської міської державної адміністрації) та "Київтранспарксервіс" визнано порушниками законодавства про захист економічної конкуренції.

Відповідно до матеріалів справи №138/60/146-рп/к.21, КП "Київтранспарксервіс" з березня 2021 по січень 2022 мало монопольне становище на ринку надання послуг з користування відведеними майданчиками для платного паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах Києва, які використовуються підприємством для надання послуг.

До планової калькуляції вартості своїх послуг комунальне підприємство внесло статті витрат: "облаштування паркувального майданчика заїзними кишенями" та "обов’язкові платежі 60%".

Однак, у відповідності до "Порядку формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів", усі паркувальні майданчики "Київтранспарксервісу" мають облаштовуватись за рахунок комунального підприємства, у разі затвердження Київською міською радою відповідної інвестиційної програми.

Розрахунки "Київтранспарксервіс" надав до КМДА. На їх підставі було затверджено новий тариф на паркування у столиці. Запровадження цього рішення збільшило вартість послуги з паркування у столиці на 60-82,3%.

За результатами розгляду справи Тимчасова адміністративна колегія АМКУ 17 серпня 2022 року зобов’язала "Київтранспарксервіс" та КМДА у двомісячний строк припинити порушення.

Додатково на комунальне підприємство "Київтранспарксервіс" накладено штраф у розмірі 1,48 млн грн.

Зазначається, що це не перше порушення КП "Київтранспарксервіс". У липні 2021 року АМКУ наклав на це підприємство штраф у розмірі 2,6 млн. грн. Було встановлено, що КП "Київтранспарксервіс" вимагало з переможців електронних аукціонів за право розміщення/облаштування паркувальних майданчиків сплатити додатковий платіжта стягувало штрафи за відмову від укладання договору чи підписання актів приймання-передачі. Підприємство досі не сплатило штраф за це порушення та оскаржує рішення АМКУ у судах. Господарський суд Києва підтримав позицію АМКУ.