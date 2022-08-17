"Укрпошта" та Пошта Польщі домовились про поглиблення співпраці

"Укрпошта" та Poczta Polska (Пошта Польщі) підписали двосторонній меморандум, який передбачає поглиблення співпраці за ключовими напрямками, такими як розвиток електронної комерції, спрощення логістики, митних процедур та оформлення відправлень між Україною та Польщею, створення спільних продуктів, у тому числі з міжнародної доставки та філателістичних випусків.

Про це йдеться в повідомленні "Укрпошти".

Наступним кроком планується впровадження спеціальних логістичних продуктів. Це стане продовженням попередніх ініціатив, які Польща ввела в рамках підтримки України: з поштових відділень Пошти Польщі, що приймають відправлення EMS, можна було безкоштовно відправити своїм рідним в Україну гуманітарну допомогу, обравши продукт EMS вагою до 20 кг.

Також із березня по червень Пошта Польщі не стягувала оплату за грошові перекази до України, а також збори за митне оформлення гуманітарних посилок до України.

Зазначається, що Польща прийняла найбільшу кількість українських біженців з усіх європейських країн – і це відобразилось на збільшенні обороту відправлень між країнами.

Так, з початку року (дані за січень-липень 2022 року) українці відправили до Польщі відправлень загальною вагою 502 тонни порівняно з 34 тоннами минулого року. Виріс також обсяг імпортних відправлень до України, особливо за рахунок збільшення середньої ваги відправлень. Якщо за сім місяців минулого року до України надійшло відправлень загальною вагою 49 тонн, то за такий самий час у поточному році – відправлень загальною вагою 613 тонн, тобто в 12 разів більше.

Пошти України та Польщі розпочали роботу над створенням як нових логістичних рішень за спеціальними тарифами для роздрібних клієнтів, що відправляють посилки своїм рідним, так і спеціальних продуктів для e-commerce – для спрощення транскордонної торгівлі між країнами та більш широкого доступу українців до критичних імпортних товарів.

З початку війни Пошта Польщі стала головним транзитним хабом із оброблення міжнародних відправлень "Укрпошти". Відправлення від інших пошт світу прибувають на митний склад Пошти Польщі (як літаками, так і автівками), де потім перевантажуються в машини "Укрпошти" і їдуть до України.

Окрім імпорту, Пошта Польщі оброблює частину експортних відправлень "Укрпошти". "Укрпошта" машинами везе експорт із України і частину направляє до Пошти Польщі, яка транзитом відправляє посилки літаками та автівками до країн призначення. Саме завдяки підтримці Пошти Польщі "Укрпошті" вдалося за тиждень із початку війни відновити експортні та імпортні доставки в умовах закритого неба.

Також Пошта Польщі однією з перших підтримала поштову блокаду Пошти Росії та відмовилася приймати посилки із та до країни-агресора.