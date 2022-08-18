Литва розглядає будівництво в країні атомних реакторів малої потужності

Влада Литви на тлі рекордного зростання цін на електроенергію почала обговорювати ідею будівництва в країні атомних реакторів малої потужності.

"Що стосується майбутнього, то один із варіантів – перевірити, скільки потрібно нашій енергосистемі ядерних реакторів такої малої потужності, які є гнучкими, можуть брати участь у роботі ринку, можуть дати стабільність ринку", – сказала заступниця міністра енергетики Литви Інга Жилене на зустрічі з представниками Сейму, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Жилене, такі реактори мають з'явитися у 2030 році. Їхнє будівництво може бути передбачене у новій енергетичній стратегії Литви.

Литовський міністр енергетики Дайнюс Крейвіс цього тижня визнав, що рішення Литви не розвивати атомну енергетику було великою помилкою.

Литва спільно з Латвією, Естонією та японською компанією Hitachi розраховувала побудувати до 2020-2022 років нову атомну електростанцію – Вісагінську АЕС – поряд із остаточно закритою наприкінці 2009 року Ігналінською АЕС.

Уряд Литви планував, що будівництво АЕС розпочнеться у 2015 році, а електроенергію вона мала б почати виробляти не пізніше 2022 року. Від будівництва нової АЕС відмовилися після референдуму 2012 року, коли проєкт Вісагінської АЕС не одержав схвалення громадськості країни.

Як повідомлялося, у червні Литва законодавчо заборонила імпорт російського природного газу, за винятком його транзиту до Калінінградської області РФ.