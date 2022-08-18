Майже половина російських авіадиспетчерів перебувають у частковому простої

Близько половини авіадиспетчерів, що працюють в РФ, 15 тисяч людей перебувають у частковому простої.

Про це у листі до генпрокуратури РФ заявив президент Федеральної профспілки авіадиспетчерів Сергій Ковальов, передає "Радіо Свобода" із посиланням на "Ведомости".



Профспілка просить перевірити підвідомчу міністерству транспорту "Держкорпорацію з організації повітряного руху", яка, на її думку, скорочує персонал та запроваджує простій чи неповний робочий час для економії фонду оплати праці.



Однак у генпрокуратурі поки що не бачать підстав для перевірки. Раніше те саме профспілці заявили у ФСБ.



За інформацією профспілки авіадиспетчерів, "Держкорпорація з організації повітряного руху" зазнає труднощів з початку пандемії коронавірусу, коли вона втратила до 60% доходів через зниження авіаперевезень.



Після вторгнення Росії в Україну та закриття російського неба для літаків західних країн доходи від обслуговування російських перевізників покривають не більше шостої частини витрат, заявляла профспілка авіадиспетчерів у травні.