Майже половина російських авіадиспетчерів перебувають у частковому простої
Близько половини авіадиспетчерів, що працюють в РФ, 15 тисяч людей перебувають у частковому простої.
Про це у листі до генпрокуратури РФ заявив президент Федеральної профспілки авіадиспетчерів Сергій Ковальов, передає "Радіо Свобода" із посиланням на "Ведомости".
Профспілка просить перевірити підвідомчу міністерству транспорту "Держкорпорацію з організації повітряного руху", яка, на її думку, скорочує персонал та запроваджує простій чи неповний робочий час для економії фонду оплати праці.
Однак у генпрокуратурі поки що не бачать підстав для перевірки. Раніше те саме профспілці заявили у ФСБ.
За інформацією профспілки авіадиспетчерів, "Держкорпорація з організації повітряного руху" зазнає труднощів з початку пандемії коронавірусу, коли вона втратила до 60% доходів через зниження авіаперевезень.
Після вторгнення Росії в Україну та закриття російського неба для літаків західних країн доходи від обслуговування російських перевізників покривають не більше шостої частини витрат, заявляла профспілка авіадиспетчерів у травні.
