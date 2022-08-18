Україна отримала від Канади $350 мільйонів на закупівлю газу (оновлено)

Україна отримає від Канади 450 млн канадських доларів ($350 млн, 12,7 млрд грн) на закупівлю газу для опалювального сезону.

Про це ввечері 17 серпня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Twitter.

"Черговий крок солідарності від дружньої Канади. Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону. Дякую Джастіну Трюдо (прем'єр-міністр Канади), Христі Фріланд (міністерка фінансів Канади) й усьому канадському народу за непохитну підтримку України в боротьбі за свободу та демократію", – зазначив він.

Уже 18 серпня у Міністерстві фінансів повідомили, що Україна вже отримала обіцяні Канадою кошти. Так, до державного бюджету України надійшло 450 млн канадських доларів кредиту на пільгових умовах. Гроші надані через механізм адміністративного рахунку МВФ.

У міністерстві нагадали, що загальна сума кредиту від Канади становить 1,45 млрд канадських доларів ($1,2 млрд). Строк погашення – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів вніс у політику власності НАК "Нафтогаз України" умову забезпечення запасів природного газу в підземних сховищах газу в обсязі не менше ніж 19 млрд кубометрів на 1 жовтня 2022 року.

Водночас очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що компанія навряд чи зможе виконати завдання уряду й накопичити в підземних сховищах 19 млрд кубометрів газу до зими. Однак, на його думку, менша кількість газу в сховищах не буде критичною.