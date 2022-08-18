БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Акціонери українського "Альфа-банку" ухвалили рішення про перейменування банку

фридман

Під час дистанційного засідання акціонерів українського "Альфа-банку" 12 серпня ухвалили рішення про перейменування банку на АТ "Сенс Банк" (Sense Bank).

Відповідне рішення буде оприлюднене наступного тижня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Коли правління визначалося з новим брендом, рішення стало очевидним. Останні два роки наш пріоритет – розвиток цифрового банку Sense SuperApp. Наш банк завжди був технологічним. Ця особливість тепер відображена і в назві", – зазначила голова правління банку Алла Комісаренко у відповіді агентству.

У фінустанові зазначили, що проведені збори – один із ключових етапів юридичних процедур щодо зміни назви, а наступним кроком стане реєстрація нового статуту.

Раніше Сімеон Дянков, якому в середині квітня за погодженням з Нацбанком було передано право голосу за мажоритарним пакетом акцій банку, повідомляв, що правління українського банку вирішило відмовитися від бренду "Альфа" і продовжити роботу під новим брендом.

"Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій та бренду, який працює в Росії", – казав він.

Як повідомлялося, НБУ в березні позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.

Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".

Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-банк".

Автор: 

банки (7125) перейменування (47) Альфа-банк (295)
Топ коментарі
+14
"Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій та бренду, який працює в Росії", - казав він.

Як може бути "нічого спільного", коли підсанкційні кацапи залишаються власниками банку, з тією лише різницею що тепер вони діятимуть через довірену особу?
показати весь коментар
18.08.2022 11:55 Відповісти
+6
пол мира наложили на Альфу санкции, позорные клоуны мало того что санкции не ввели, они даже не способны спрогнозировать что будет с банком без привлечение капитала, за счет бюджета всех граждан будете рефинансировать? или ждете пока все работающие активы пацаны уведут??? чего ждете дибилы ? или нациолнализация или закрытие
показати весь коментар
18.08.2022 13:07 Відповісти
+6
та не дебіли вони а зелені аферюги .На дебілів більш їх лохокторат схожий.
показати весь коментар
18.08.2022 13:15 Відповісти
"Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій та бренду, який працює в Росії", - казав він.

Як може бути "нічого спільного", коли підсанкційні кацапи залишаються власниками банку, з тією лише різницею що тепер вони діятимуть через довірену особу?
показати весь коментар
18.08.2022 11:55 Відповісти
этих власников высрали еще в начале войны, т.к. контрольный пакет акций у австрийцев. Настоящих астрийцев а не москальских.
показати весь коментар
18.08.2022 22:16 Відповісти
Эта новость освещена фрагментарно, поэтому вы сделали такой вывод. На самом деле все несколько сложнее. Бывшие акционеры передали (перепродали) свои права лицу, которое не попало под санкции, а Дянков фактически стад мажоритарным акционером банка.
показати весь коментар
18.08.2022 13:03 Відповісти
пол мира наложили на Альфу санкции, позорные клоуны мало того что санкции не ввели, они даже не способны спрогнозировать что будет с банком без привлечение капитала, за счет бюджета всех граждан будете рефинансировать? или ждете пока все работающие активы пацаны уведут??? чего ждете дибилы ? или нациолнализация или закрытие
показати весь коментар
18.08.2022 13:07 Відповісти
та не дебіли вони а зелені аферюги .На дебілів більш їх лохокторат схожий.
показати весь коментар
18.08.2022 13:15 Відповісти
Альфа в России и ABH Holdings S.A. в Люксембурге - два разных банка. На российский банк санкции наложены. А на ABH Holdings S.A. - нет.

вас же не парит что люксембургскому хозяину Альфа-групп принадлежит 99% акций Укрсоцбанка?
никто не ходит с плакатами не требует выгнать Укрсоцбанк из страны.
А почему? подумайте
У 2016 ABH Holdings S.A. стала власником 99,9101 % акцій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA Укрсоцбанку (Київ).

Власниками ABH Holdings SA є:
народжений у Львові громадянин Ізраїля та РФ і мешканець Лондона https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михайло Фрідман - 36,47 %народжений в Києві громадянин Ізраїля та РФ і мешканець Лондона https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Герман Хан - 23,27 %,громадянин РФ і мешканець Москви Олексій Кузмичев - 18,12 %,громадянин РФ і мешканець Москви Петро Авен - 13,76 %,громадянин РФ і мешканець Москви Андрій Косогов - 4,08 %The Mark Foundation for Cancer Research - 4,3 %.
показати весь коментар
18.08.2022 22:22 Відповісти
ахах, дура еще раз подтверждает що в кацапии одни дибилы, тролли даже читать толком то не умеет, не только армия у вас видимо с говна сделана
показати весь коментар
18.08.2022 23:48 Відповісти
Чому секс-банк ще не конфіакований? Шо знову не на часі критикувати владу?
показати весь коментар
18.08.2022 13:09 Відповісти
тепер буде Z-банк?
показати весь коментар
18.08.2022 14:21 Відповісти
Альфа банк має зникнути. Як його не перейменовуй це все одно той самий ворожий банк.
показати весь коментар
18.08.2022 15:26 Відповісти
Фрідман ось ось стане громадянином України...зелені кловуни дуже стараються не образити своїх
показати весь коментар
18.08.2022 15:43 Відповісти
Зрячій траст ? А що каже голова наглядової ради Роман Шпек?
показати весь коментар
18.08.2022 22:15 Відповісти
Акціонери "українського" Альфа-банку - так треба було статтю розпочати. А взагалі, чому маскальс.кий банк не націоналізовано до сих пір? https://biz.censor.net/n3361519
показати весь коментар
18.08.2022 22:19 Відповісти
потому что это банк прописан в Люксембурге. Альфа в РФ и у нас и во многих странах мира - всего лишь его дочки.
Санкции наложены на российскую Альфу - не на остальные и тем более не на люксембургскую комапнию.
показати весь коментар
18.08.2022 22:23 Відповісти
Треба було назвати Бандера-банк.
Тоді хоч якісь були б варіанти на успіх.
показати весь коментар
18.08.2022 22:32 Відповісти
А чому вдруг Альфа- Банк стал українським ? Він як був, так і залишаєься російським.
показати весь коментар
19.08.2022 06:42 Відповісти
Та не був він російським,та ще й банк,москалі у світі не по цим фінансовим ділам (піпіська не виросла,та й хто їм дозволить) Ті, що хороводять через банк, і ним по ФАКТУ володіють. також не є російськими,вони там гроші заробляють,особливо на горі ,яке разом з кацапами принесли в Україну. А весь цей цирк з власниками,для дурних ,але тіпа розумних інтелектуалів та простих народних простаків (вони відмовились. вони передали,і взалі то вони ,але це не вони а австрійці і т д) а потім отримають громадянство,яке з усил сил тягне Зеленський для своїх корешей,банк стане українським,ну тіпа,як зараз кацапський,тільки вже український. Зверніть увагу на красоту гри,отож вчиться треба з дитинства,а не по району тиняться .
показати весь коментар
19.08.2022 08:21 Відповісти
Допис : (але це не вони а австрійці .чи голандці, чи люксембуржці,чи взагалі марсіянці т д) а потім отримають громадянство,яке з усил сил тягне Зеленський .
показати весь коментар
19.08.2022 08:38 Відповісти
Певно комусь з засновників за гроші продав Зеля українське громадянство.
показати весь коментар
19.08.2022 06:45 Відповісти
Зеля стоїть на своєму, а ви всі тут хоч ποβςικαйеся.
показати весь коментар
19.08.2022 06:52 Відповісти

