Акціонери українського "Альфа-банку" ухвалили рішення про перейменування банку
Під час дистанційного засідання акціонерів українського "Альфа-банку" 12 серпня ухвалили рішення про перейменування банку на АТ "Сенс Банк" (Sense Bank).
Відповідне рішення буде оприлюднене наступного тижня, передає "Інтерфакс-Україна".
"Коли правління визначалося з новим брендом, рішення стало очевидним. Останні два роки наш пріоритет – розвиток цифрового банку Sense SuperApp. Наш банк завжди був технологічним. Ця особливість тепер відображена і в назві", – зазначила голова правління банку Алла Комісаренко у відповіді агентству.
У фінустанові зазначили, що проведені збори – один із ключових етапів юридичних процедур щодо зміни назви, а наступним кроком стане реєстрація нового статуту.
Раніше Сімеон Дянков, якому в середині квітня за погодженням з Нацбанком було передано право голосу за мажоритарним пакетом акцій банку, повідомляв, що правління українського банку вирішило відмовитися від бренду "Альфа" і продовжити роботу під новим брендом.
"Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій та бренду, який працює в Росії", – казав він.
Як повідомлялося, НБУ в березні позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.
Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".
Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-банк".
Як може бути "нічого спільного", коли підсанкційні кацапи залишаються власниками банку, з тією лише різницею що тепер вони діятимуть через довірену особу?
вас же не парит что люксембургскому хозяину Альфа-групп принадлежит 99% акций Укрсоцбанка?
никто не ходит с плакатами не требует выгнать Укрсоцбанк из страны.
А почему? подумайте
У 2016 ABH Holdings S.A. стала власником 99,9101 % акцій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA Укрсоцбанку (Київ).
Власниками ABH Holdings SA є:
народжений у Львові громадянин Ізраїля та РФ і мешканець Лондона https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михайло Фрідман - 36,47 %народжений в Києві громадянин Ізраїля та РФ і мешканець Лондона https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Герман Хан - 23,27 %,громадянин РФ і мешканець Москви Олексій Кузмичев - 18,12 %,громадянин РФ і мешканець Москви Петро Авен - 13,76 %,громадянин РФ і мешканець Москви Андрій Косогов - 4,08 %The Mark Foundation for Cancer Research - 4,3 %.
Санкции наложены на российскую Альфу - не на остальные и тем более не на люксембургскую комапнию.
Тоді хоч якісь були б варіанти на успіх.