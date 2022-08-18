Нацбанк повідомив про графік роботи банків на День Незалежності

У період дії воєнного стану в Україні скасовані cвяткові дні, передбачені Кодексом законів про працю України.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Відповідні норми містить закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", нагадує регулятор.

"Враховуючи норми цього закону, а також дію воєнного стану, святковий день 24 серпня – День Незалежності України, що припадає на середу, є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи", – йдеться у повідомленні.

Так, система електронних платежів (СЕП) та система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ 24 серпня 2022 року працюватимуть у звичайному режимі.