Нацбанк повідомив про графік роботи банків на День Незалежності
У період дії воєнного стану в Україні скасовані cвяткові дні, передбачені Кодексом законів про працю України.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Відповідні норми містить закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", нагадує регулятор.
"Враховуючи норми цього закону, а також дію воєнного стану, святковий день 24 серпня – День Незалежності України, що припадає на середу, є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи", – йдеться у повідомленні.
Так, система електронних платежів (СЕП) та система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ 24 серпня 2022 року працюватимуть у звичайному режимі.
