Туреччина стала лідером з імпорту українського зерна, – ЗМІ

Туреччина стала найбільшим імпортером української сільгосппродукції, яка надходить із чорноморських морпортів України в межах "зернової угоди".

Як повідомляє "Аналоду", за період з 1 по 15 серпня турецька частка становила 26% загального обсягу перевезень – 146,4 тис. тонн, передає Інтерфакс-Україна.

Загалом за першу половину серпня з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшло 21 суховантажне судно з 563 тис. тонн зерна та інших продовольчих товарів.

"Відповідно до угоди, укладеної за посередництва Туреччини та ООН для вирішення глобальної продовольчої кризи та зростання цін на продовольство, 26% зерна та інших продуктів харчування, експортованих з України, доставлено до Туреччини", –пише турецьке видання.

Іншими найбільшими імпортерами сільгосппродукції з портів України за цей період стали Іран та Південна Корея, на частку яких припадає 22% (123,8 тис. тонн), Китай (8%, 45 тис. тонн), Ірландія (6%, 33,7 тис. тонн), Італія (5%, 28 тис. тонн), Джибуті (4%, 22,5 тис. тонн) та Румунія (2%, 10,6 тис. тонн).

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".