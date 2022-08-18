БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Туреччина стала лідером з імпорту українського зерна, – ЗМІ

Туреччина стала найбільшим імпортером української сільгосппродукції, яка надходить із чорноморських морпортів України в межах "зернової угоди".

Як повідомляє "Аналоду", за період з 1 по 15 серпня турецька частка становила 26% загального обсягу перевезень – 146,4 тис. тонн, передає Інтерфакс-Україна.

Загалом за першу половину серпня з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшло 21 суховантажне судно з 563 тис. тонн зерна та інших продовольчих товарів.

"Відповідно до угоди, укладеної за посередництва Туреччини та ООН для вирішення глобальної продовольчої кризи та зростання цін на продовольство, 26% зерна та інших продуктів харчування, експортованих з України, доставлено до Туреччини", –пише турецьке видання.

Іншими найбільшими імпортерами сільгосппродукції з портів України за цей період стали Іран та Південна Корея, на частку яких припадає 22% (123,8 тис. тонн), Китай (8%, 45 тис. тонн), Ірландія (6%, 33,7 тис. тонн), Італія (5%, 28 тис. тонн), Джибуті (4%, 22,5 тис. тонн) та Румунія (2%, 10,6 тис. тонн).

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

зерно (1934) імпорт (2439) Туреччина (1133)
Скорее воровкой украинского зерна. Фермеры в Украине сдают зерно в лучшем случае чтобы выйти в 0 а в худшем себе в убыток чтобы хоть как то переждать тяжелые времена. Турция мало того что скупает ворованное зерно так еще и на купленное у нас зерно берет дисконт 25%. Учитывая подорожание бензина и удобрений наши фермеры в убытке от такой торговле. Зато наши враги набивают себе карманы деньгами а союзники врагов типо Сирии, Ирана и Африки еще забивают забесплатно себе закрома.
показати весь коментар
18.08.2022 12:45 Відповісти
Ось чого османи добивались....і добились!
показати весь коментар
18.08.2022 12:47 Відповісти
У самих что нет масла в голове
/ничего не делая Турция имеет больше Украины /
И так во всем за что не возмутся
В такое время нет больше чем заняться /как переименовать. Улицы /
Лучше организовать производство оружия
показати весь коментар
18.08.2022 13:31 Відповісти
ЯКИЙ ХИТЛИЙ ЕЛДОГАН, ДОМА МАБУТЬ КАЛТАВИТЬ ТРОХИ 😬

показати весь коментар
18.08.2022 15:13 Відповісти

