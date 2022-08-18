Нацкомісія скоротила процедуру зміни постачальника електроенергії до трьох днів

Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила процедуру зміни постачальника електроенергії споживачем з 16 серпня до трьох днів.

Про це повідомляє пресслужба комісії.

Зазначається, що 12 серпня під час засідання НКРЕКП ухвалила постанову "Про затвердження Змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії".

"Врегульовується спрощена процедура зміни електропостачальника, що дасть можливість споживачу в порівнянні з нормативно встановленим строком переходу до нового електропостачальника в 21 день, здійснювати такий перехід за 3 дні", – йдеться у повідомленні.

Також Нацкомісія зобов'язала електропостачальників вказувати в рахунках на оплату інформацію про початкові та кінцеві показання лічильників, на підставі яких здійснюються нарахування. Це зроблено з метою забезпечення побутових споживачів зрозумілою та коректною інформацією про нарахування за спожиту електроенергію,



Крім того, для тих споживачів, електроустановки яких мають невелику потужність до 0,1 кВт, цією постановою врегульовано організацію комерційного обліку та визначення обсягів споживання без встановлення лічильників.