Польська PGNIG зменшила постачання газу до України у 2 рази

Польська державна нафтогазова компанія PGNIG у січні-червні 2022 року експортувала в Україну близько 100 мільйонів кубометрів газу, що у 2,2 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року (225 млн куб. м).

Як зазначається у звіті компанії за перше півріччя, попри військові дії експорт газу в Україну здійснювався і в другому кварталі 2022 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

PGNIG зазначає, що її трейдингова "дочка" PST планує розширювати свою діяльність у Центральній та Східній Європі, щоб диверсифікувати джерела постачання газу до Польщі та оптимізувати портфель групи у регіоні.

У звіті зазначається, що особливо важливим для PST є розширення бізнесу на ринках, які завдяки газовій інфраструктурі, що формується, набудуть стратегічного значення для польського ринку безпосередньо (Словаччина, Україна, Литва) та опосередковано (Італія, Угорщина, Латвія, Естонія).

"Нарощування потужностей та посилення присутності в регіоні дозволить компанії отримати додатковий ринок газу з північного напрямку та оптимізувати свій газовий портфель, використовуючи, зокрема, системи зберігання у Польщі, Україні та Латвії", – йдеться у звіті компанії.

Крім того, PST має намір розпочати торговельну діяльність в Італії та Румунії наприкінці 2022 року.

Як повідомлялося, раніше голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко визнав, що компанія навряд чи зможе виконати завдання уряду накопичити в підземних сховищах 19 млрд кубометрів газу до зими. Однак, на його думку, менша кількість газу в сховищах не буде критичною.

Він уточнив, що наразі у сховищах зберігається лише 12,3 млрд кубометрів. До опалювального сезону частину газу, якого не вистачає, забезпечить внутрішнє видобування – близько 1 млрд кубометрів на місяць. Але 4,5 млрд кубометрів потрібно імпортувати.