Ще одне судно з українською кукурудзою вирушило до Африки

Із морського порту "Чорноморськ" вирушив балкер I Maria, на якому завантажено 33 тис. тонн кукурудзи.

Про це повідомляє пресслужба ДП "Адміністрація морських портів України".

Зазначається, що вантаж сільськогосподарської продукції прямує до півночі Африки – за кілька днів судно прибуде до Єгипту.

Як заявив очільник АМПУ Олексій Востріков, загалом Україна вже відправила "зерновим коридором" понад 600 тис. тонн агропродукції.

"Бачимо, що ринок позитивно реагує на стабільну та ефективну роботу українських портовиків. Кількість заявок на захід суден до портів Великої Одеси збільшується, власне як і динаміка надходження таких заявок", – сказав він.

Із моменту підписання "зернової угоди" у напрямку Босфору вийшло 25 суден з українським продовольством.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".