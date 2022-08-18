Українці зможуть купувати ОВДП за 1,5 хвилини через "Дію", – Офіс президента

Українці зможуть швидко купувати облігації внутрішньої держпозики через застосунок "Дія".

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма в ефірі телемарафону, передає "Дзеркало тижня".

У такий спосіб українці матимуть можливість допомогти країні з фінансуванням дефіциту держбюджету.

"Ми запропонуємо цифровий продукт, де через "Дію", в кілька кліків, кожен громадянин України зможе купити військові облігації. Купівля займе не більше ніж 1,5 хвилини", – сказав він.

За словами Шурми, питання легкої і швидкої купівлі ОВДП вирішиться вже найближчими тижнями.

Чиновник переконаний, що держоблігації мають зацікавити населення, оскільки ставка за ними вища, ніж пропонують комерційні банки за депозитами, вищою також є надійність.

У Кабміні вважають, що потенційно всі понад 400 млрд грн, які населення наразі тримає на рахунках у банках, є джерелом вкладень в ОВДП.