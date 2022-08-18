Російські ракети знищили пам’ятку архітектури у Харкові – Палац культури "Залізничник"
Російські війська ракетним обстрілом у четвер вранці знищили харківський Палац культури "Залізничник".
Про це керівник "Укрзалізниці" Олександр Камишин повідомив у Telegram.
"Він був збудований 90 років тому. Пам'ятка архітектури у стилі конструктивізму", – наголосив голова компанії.
Він додав, що до початку повномасштабної війни у Палаці культури діяли численні дитячі гуртки.
